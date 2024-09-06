Почти полмиллиона человек эвакуированы на юге Китая из-за мощного тайфуна

Почти полмиллиона человек экстренно эвакуированы из-за супертайфуна «Яги», который обрушился на южное побережье Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым на себя удар стихии принял остров Хайнань.

Ураганный ветер, скорость которого порой достигала 245 километров в час, и сильные ливни делают «Яги» вторым по мощности тропическим циклоном в мире в нынешнем году. Непогода практически полностью остановила жизнь. Отменены авиарейсы, закрыты школы и учреждения, не работает морская переправа, на дорогах возникли пробки. Ураган с легкостью ломал деревья и срывал крыши с домов. Подсчитать, какой ущерб принесла стихия, пока невозможно. Тайфун с острова уже переместился на материковую часть Китая. По мнению ученых, ураганы становятся сильнее из-за потепления океанов, вызванного климатическим кризисом.