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Германия поставит Украине еще 12 САУ Panzerhaubitze 2000

06 сентября 2024 14:03
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По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия поставит Украине еще 12 единиц самоходной артиллерии Panzerhaubitze 2000.  Об этом пишет ТАСС.

Шесть установок будут поставлены в этом году и еще шесть –  в следующем. Их стоимость оценивается в 150 миллионов евро. Также Германия и европейские партнеры намерены передать Украине 77 танков Leopard 1A5. 

Федеральный канцлер Олаф Шольц объявил о заказах дополнительных систем IRIS-T SLM и SLS, которые будут доставлены к 2026 году. 

На военную поддержку Украины Германия выделяет около 28 миллиардов евро, но в 2025 году сумма сократится до 4 миллиардов евро. Власти России заявляют, что поставки оружия не изменят ход специальной военной операции.
 

# Оружие и боеприпасы

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