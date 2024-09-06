Германия поставит Украине еще 12 САУ Panzerhaubitze 2000

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия поставит Украине еще 12 единиц самоходной артиллерии Panzerhaubitze 2000. Об этом пишет ТАСС.

Шесть установок будут поставлены в этом году и еще шесть – в следующем. Их стоимость оценивается в 150 миллионов евро. Также Германия и европейские партнеры намерены передать Украине 77 танков Leopard 1A5.

Федеральный канцлер Олаф Шольц объявил о заказах дополнительных систем IRIS-T SLM и SLS, которые будут доставлены к 2026 году.

На военную поддержку Украины Германия выделяет около 28 миллиардов евро, но в 2025 году сумма сократится до 4 миллиардов евро. Власти России заявляют, что поставки оружия не изменят ход специальной военной операции.

