Британия намерена отправлять своих заключённых в тюрьмы Эстонии

Британские власти лихорадочно ищут пути решения серьезной проблемы – речь о нехватке тюрем. Все имеющиеся уже переполнены. Как выяснилось при проверке, во всем Королевстве осталось чуть более 80 свободных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это на фоне возросшего уровня преступности. В результате поступило предложение наладить экспорт заключенных. Например, в Эстонию, с которой уже достигнуты предварительные договоренности. Но Таллин будет направлять на путь исправления зарубежных злоумышленников не бескорыстно. Одно место в эстонской камере будет стоить Британии в среднем около 18 тысяч евро. Плюс оплата всех дорожных расходов. Британские власти согласились на эти условия не торгуясь, ведь стоимость размещения одного заключенного в Англии может достигать 50 тысяч фунтов стерлингов. МВД Британии утверждает: экспорт заключенных – мера временная. В Министерстве готовят программу освобождения тюрем, в том числе запланировано строительство четырех новых.