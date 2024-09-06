В Финляндии начались учения ВВС НАТО

НАТО продолжает усиливать военную активность на своих восточных рубежах. Альянс периодически проводит учения возле границ Беларуси и России, стягивая туда технику, вооружение и солдат. На этот раз полигоном для проверки боеготовности натовских подразделений стала Финляндия, которая едва успела вступить в блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 сентября там начались маневры военно-воздушных сил НАТО. Свои истребители в страну перебросили Германия и США. Причем последние представили новейшие самолеты-невидимки, способные нести ракеты как среднего, так и дальнего радиуса действий. Эта международная эскадрилья намерена отработать навыки совместного ведения воздушных боев. Но это далеко не главная цель учений. Основная задача – сделать подразделения ВВС мобильными, чтобы они не были привязаны к конкретным авиабазам и могли действовать в непосредственной близости от восточных границ. Для этого натовские летчики учатся использовать в качестве аэродромов шоссе Финляндии. Также в таких условиях проверяется возможность эффективной организации техобслуживания самолетов и снабжения их боеприпасами. Как заявили в Министерстве обороны Финляндии, подобные учения будут проводиться регулярно.