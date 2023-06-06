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Почти 80 % немцев недовольны правительством

06 июня 2023 15:37
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Новости Германии. Большинство немцев недовольны правительством. Об этом говорят данные опроса, проведенного берлинским институтом политических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 80 % немцев недовольны правительством-1

Как выяснилось, почти 80 % жителей страны считают, что кабмин плохо справляется с работой. Это на 10 % больше, чем месяц назад. И только 20 % довольны его деятельностью, что на 8 % меньше, чем в начале мая. Для правительства это самый низкий показатель с начала его работы в 2021 году. А если бы выборы в парламент прошли сейчас, то ни одна бы из партий, входящих в правящую коалицию, не смогла бы набрать необходимое число голосов.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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