Почти 80 % немцев недовольны правительством

Как выяснилось, почти 80 % жителей страны считают, что кабмин плохо справляется с работой. Это на 10 % больше, чем месяц назад. И только 20 % довольны его деятельностью, что на 8 % меньше, чем в начале мая. Для правительства это самый низкий показатель с начала его работы в 2021 году. А если бы выборы в парламент прошли сейчас, то ни одна бы из партий, входящих в правящую коалицию, не смогла бы набрать необходимое число голосов.