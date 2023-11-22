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Фермеры Молдовы заблокировали дорогу в Кишинёв

22 ноября 2023 19:57
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Новости Молдовы. Полиция Молдовы угрожает наказать фермеров, которые приняли участие в забастовке 22 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Молдовы заблокировали дорогу в Кишинёв-1

Аграрии заблокировали дорогу в Кишинев. Так активисты готовятся к завтрашнему маршу в столице. Туда они намерены пригнать сельхозтехнику. Демонстрация состоится у здания правительства. Фермеры требуют своевременной поддержки от властей в связи с банкротством. Жители недовольны ситуацией в сельском хозяйстве. На стороне активистов и бывший премьер-министр страны. По его словам, работники сельхозсектора «с трудом сводят концы с концами», вынужденно продают технику и землю.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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