Фермеры Молдовы заблокировали дорогу в Кишинёв

Аграрии заблокировали дорогу в Кишинев. Так активисты готовятся к завтрашнему маршу в столице. Туда они намерены пригнать сельхозтехнику. Демонстрация состоится у здания правительства. Фермеры требуют своевременной поддержки от властей в связи с банкротством. Жители недовольны ситуацией в сельском хозяйстве. На стороне активистов и бывший премьер-министр страны. По его словам, работники сельхозсектора «с трудом сводят концы с концами», вынужденно продают технику и землю.