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В Испании страдают от сильнейшей за столетие засухи

22 ноября 2023 19:59
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Новости Испании. В Испании страдают от сильнейшей за столетие засухи – такой масштабной и продолжительной Каталония не видела давно. Сейчас местные власти намерены ввести чрезвычайное положение в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании страдают от сильнейшей за столетие засухи-1

Водохранилища заполнены всего на 18 % от максимальной емкости. Правительству пришлось ограничить ежедневное потребление воды на душу населения. При этом использовать жидкость для орошения земли запрещено вовсе. Осадков в Каталонии не было на протяжении 40 месяцев. Летняя жара только усугубила ситуацию.

# Погода # Новости Испании # Фотофакт

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