Новости Испании. В Испании страдают от сильнейшей за столетие засухи – такой масштабной и продолжительной Каталония не видела давно. Сейчас местные власти намерены ввести чрезвычайное положение в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водохранилища заполнены всего на 18 % от максимальной емкости. Правительству пришлось ограничить ежедневное потребление воды на душу населения. При этом использовать жидкость для орошения земли запрещено вовсе. Осадков в Каталонии не было на протяжении 40 месяцев. Летняя жара только усугубила ситуацию.