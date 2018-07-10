В Мексике злоумышленники похитили контейнер с радиоактивным веществом

Новости Мексики. В Мексике бьют тревогу: похищен контейнер с радиоактивным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти объявили тревогу в 11 штатах, где теоретически может находиться украденный ящик. Накануне похитители угнали автомобиль, который принадлежит занимающейся промышленной радиографией компании.

Неизвестно, знали ли преступники о радиоактивном грузе. По словам мексиканских властей, вещество опасно, в том числе и для самих похитителей: при вскрытии контейнер представляет прямую угрозу для здоровья.