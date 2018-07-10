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В Мексике злоумышленники похитили контейнер с радиоактивным веществом

10 июля 2018 09:09
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Новости Мексики. В Мексике бьют тревогу: похищен контейнер с радиоактивным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мексике злоумышленники похитили контейнер с радиоактивным веществом -1

Власти объявили тревогу в 11 штатах, где теоретически может находиться украденный ящик. Накануне похитители угнали автомобиль, который принадлежит занимающейся промышленной радиографией компании.

В Мексике злоумышленники похитили контейнер с радиоактивным веществом -4

Неизвестно, знали ли преступники о радиоактивном грузе. По словам мексиканских властей, вещество опасно, в том числе и для самих похитителей: при вскрытии контейнер представляет прямую угрозу для здоровья.

В Мексике злоумышленники похитили контейнер с радиоактивным веществом -7

# Авария в Мексике # Фотофакт

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