В Нидерландах эвакуировали пассажиров самолета из-за сообщения о бомбе

Новости Нидерландов. Воздушное судно должно было лететь из аэропорта города Эйндховена в Эдинбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незадолго до вылета полиция обнаружила письмо, в котором сообщалось, что на борту заложена бомба. Все пассажиры были эвакуированы. Самолет обыскали полицейские и кинологи с собаками. Тревога оказалась ложной. Однако из-за инцидента были задержаны все рейсы.