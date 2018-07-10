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В Нидерландах эвакуировали пассажиров самолета из-за сообщения о бомбе

10 июля 2018 11:53
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Новости Нидерландов. Воздушное судно должно было лететь из аэропорта города Эйндховена в Эдинбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Нидерландах эвакуировали пассажиров самолета из-за сообщения о бомбе -1

Незадолго до вылета полиция обнаружила письмо, в котором сообщалось, что на борту заложена бомба. Все пассажиры были эвакуированы. Самолет обыскали полицейские и кинологи с собаками. Тревога оказалась ложной. Однако из-за инцидента  были задержаны все рейсы.

В Нидерландах эвакуировали пассажиров самолета из-за сообщения о бомбе -4

# Терроризм # Фотофакт

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