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Во Франции полицейские убили террориста, который с ножом бросался на прохожих

10 июля 2018 08:56
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Новости Франции. На севере Франции убит террорист с ножом. Мужчина бросался на прохожих, выкрикивая исламистские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции полицейские убили террориста, который с ножом бросался на прохожих -1

Людям удалось быстро укрыться в ближайших домах. Тогда преступник начал громить припаркованные рядом автомобили. Прибывшие на место полицейские выстрелили в него из электрошоковых пистолетов. Это оружие несмертельного действия парализует человека электрическим разрядом. Однако у террориста остановилось сердце.

Во Франции полицейские убили террориста, который с ножом бросался на прохожих -4

Во Франции полицейские убили террориста, который с ножом бросался на прохожих -6

# Нападение # Фотофакт

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