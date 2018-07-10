Во Франции полицейские убили террориста, который с ножом бросался на прохожих

Новости Франции. На севере Франции убит террорист с ножом. Мужчина бросался на прохожих, выкрикивая исламистские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям удалось быстро укрыться в ближайших домах. Тогда преступник начал громить припаркованные рядом автомобили. Прибывшие на место полицейские выстрелили в него из электрошоковых пистолетов. Это оружие несмертельного действия парализует человека электрическим разрядом. Однако у террориста остановилось сердце.