«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)

Новости Канады. 28 мая в социальных сетях было опубликовано видео с мускулистым котом из Квебека. У «силача» даже появилась своя страница в Twitter. «Каждый день я думаю об этом коте-качке, которого я встретила в прошлом году», – написала в Twitter автор снимков.

Фото: twitter.com/officialbuffcat

На страницу кота в соцсети подписались более 17 тысяч человек. Он так понравился пользователям, что всего за несколько дней интернет наполнился мемами с этим животным и множеством комментариев к его фото.

Фото: twitter.com/clouddeestrife

«Омг, что у него за тренировки?», «Вы только представьте, если этот кот будет попрошайничать в пять утра. Он попросту выбьет дверь»,

Фото: twitter.com/Azaza3l

«Чем владельцы кота его кормят? Стероидами?», «Этот кот более мускулистый, чем я»,

Фото: twitter.com/dietrichbrah

«Вот это да! Во сколько же ему обошёлся личный тренер?», «Да там же ни капли жира, сплошные мышцы… Этот кот – качок!».

Фото: twitter.com/Sharp_Sticks

Как сообщает Buzzfeed, на фотографии животного обратил внимание ветеринар из Нью-Йорка Дэн Смит. По его словам, животное может обладать уникальной генетической мутацией «двойной мускулатуры». Такая мутация время от времени встречается у коров, изредка – у некоторых пород собак. Однако зарегистрированных случаев подобной мутации у котов не было.

Фото: twitter.com/officialbuffcat