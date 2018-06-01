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«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)

01 июня 2018 10:04
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Новости Канады. 28 мая в социальных сетях было опубликовано видео с мускулистым котом из Квебека. У «силача» даже появилась своя страница в Twitter.  

«Каждый день я думаю об этом коте-качке, которого я встретила в прошлом году», – написала в Twitter автор снимков.  

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)-1

Фото: twitter.com/officialbuffcat  

На страницу кота в соцсети подписались более 17 тысяч человек. Он так понравился пользователям, что всего за несколько дней интернет наполнился мемами с этим животным и множеством комментариев к его фото.  

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)-4

Фото: twitter.com/clouddeestrife  

«Омг, что у него за тренировки?»,  

«Вы только представьте, если этот кот будет попрошайничать в пять утра. Он попросту выбьет дверь»,  

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)-7

Фото: twitter.com/Azaza3l  

«Чем владельцы кота его кормят? Стероидами?»,  

«Этот кот более мускулистый, чем я»,  

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)-10

Фото: twitter.com/dietrichbrah  

«Вот это да! Во сколько же ему обошёлся личный тренер?»,  

«Да там же ни капли жира, сплошные мышцы… Этот кот – качок!».  

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)-13

Фото: twitter.com/Sharp_Sticks  

Как сообщает Buzzfeed, на фотографии животного обратил внимание ветеринар из Нью-Йорка Дэн Смит. По его словам, животное может обладать уникальной генетической мутацией «двойной мускулатуры». Такая мутация время от времени встречается у коров, изредка – у некоторых пород собак. Однако зарегистрированных случаев подобной мутации у котов не было.  

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)-16

Фото: twitter.com/officialbuffcat  

Осенью прошлого года в сети набрал популярность ролик с хаски.  

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# Животные # Видеофакт # Домашние животные

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