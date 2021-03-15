На создание хита потратил чуть больше 2 часов. Как простой парень из Казахстана получил премию «Грэмми»?

Эта история успеха и сегодня кажется нереалистичной и сказочной. Простой парень из Казахстана, который днем работал на железной дороге, а вечерами писал музыку, сделал танцевальный ремикс на мало кому известную песню Roses от не менее малоизвестного рэпера Сент-Джона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оригинал вышел еще в 2016-м и в чартах не был замечен. Спустя три года 20-летний казах делает ремикс и выкладывает в своем паблике. Трек собирает 10 лайков. А через полгода песня рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Ремикс Roses становится лидером мирового рейтинга Shazam и попадает в топ-25 американского чарта Billboard.