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На создание хита потратил чуть больше 2 часов. Как простой парень из Казахстана получил премию «Грэмми»?

15 марта 2021 18:41
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Эта история успеха и сегодня кажется нереалистичной и сказочной. Простой парень из Казахстана, который днем работал на железной дороге, а вечерами писал музыку, сделал танцевальный ремикс на мало кому известную песню Roses от не менее малоизвестного рэпера Сент-Джона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На создание хита потратил чуть больше 2 часов. Как простой парень из Казахстана получил премию «Грэмми»?-1

Оригинал вышел еще в 2016-м и в чартах не был замечен. Спустя три года 20-летний казах делает ремикс и выкладывает в своем паблике. Трек собирает 10 лайков. А через полгода песня рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Ремикс Roses становится лидером мирового рейтинга Shazam и попадает в топ-25 американского чарта Billboard.

На создание хита потратил чуть больше 2 часов. Как простой парень из Казахстана получил премию «Грэмми»?-4

А в ночь на 15 марта ее автор получил Grammy. Imanbek стал первым казахом, кто удостоен такой награды. Причем у парня нет музыкального образования, а на создание мирового хита он потратил всего 2 часа 20 минут.

# Музыка # Иманбек Зейкенов # Фотофакт

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