Польша ужесточает карантин, а ограничения в Италии продлятся до конца Пасхи

В связи с коронавирусом власти многих стран продолжают вводить новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с коронавирусом власти многих стран продолжают вводить новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше 15 марта ужесточили карантин. К уже действующему списку, куда входит удаленная работа, ограничение перемещений, закрытые объекты общепита, добавилось дистанционное обучение, закрытие магазинов и культурных объектов. В Украине до 11 увеличилось число регионов, которые вошли в оранжевую эпидемическую зону. Новый карантин и в Италии, который продлится до окончания празднования Пасхи.
Турция вводит обязательные анкеты для туристов. Для чего они нужны?
Турция ввела обязательные электронные анкеты для всех въезжающих. Туристы должны будут заполнить форму на специально созданном сайте не позднее 72 часов после прибытия и получить код здоровья.