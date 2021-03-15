Польша ужесточает карантин, а ограничения в Италии продлятся до конца Пасхи

В связи с коронавирусом власти многих стран продолжают вводить новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше 15 марта ужесточили карантин. К уже действующему списку, куда входит удаленная работа, ограничение перемещений, закрытые объекты общепита, добавилось дистанционное обучение, закрытие магазинов и культурных объектов. В Украине до 11 увеличилось число регионов, которые вошли в оранжевую эпидемическую зону. Новый карантин и в Италии, который продлится до окончания празднования Пасхи.

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