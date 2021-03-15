Около 40 человек погибли в Мьянме во время разгона акций протеста

Новости Мьянмы. Около 40 человек погибли в городах Мьянмы во время разгона акций протеста. Пострадали – более 80, задержаны – около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мьянмы. Около 40 человек погибли в городах Мьянмы во время разгона акций протеста. Пострадали – более 80, задержаны – около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ООН осудила продолжающееся кровопролитие в стране. По словам представителя организации, военные Мьянмы пренебрегают международными призывами к сдержанности, диалогу и полному соблюдению прав человека.
Напомним, массовые протесты по всей стране начались 1 февраля после военного переворота, когда армия объявила о захвате власти, арестовала гражданских лидеров и ввела чрезвычайное положение.