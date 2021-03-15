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Около 40 человек погибли в Мьянме во время разгона акций протеста

15 марта 2021 20:53
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Новости Мьянмы. Около 40 человек погибли в городах Мьянмы во время разгона акций протеста. Пострадали – более 80, задержаны – около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 человек погибли в Мьянме во время разгона акций протеста-1

ООН осудила продолжающееся кровопролитие в стране. По словам представителя организации, военные Мьянмы пренебрегают международными призывами к сдержанности, диалогу и полному соблюдению прав человека.

Около 40 человек погибли в Мьянме во время разгона акций протеста-4

Напомним, массовые протесты по всей стране начались 1 февраля после военного переворота, когда армия объявила о захвате власти, арестовала гражданских лидеров и ввела чрезвычайное положение.

# Акции протеста # Фотофакт

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