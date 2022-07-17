Почему премьера Италии не пустили в отставку?

В Западной Европе явно что-то пошло не так. Уже вторую неделю там продолжается настоящий премьеропад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы еще не успели забыть отставку Бориса Джонсона, хотя в самой Британии недолго горевали по этому поводу. Конкурс уже пять человек на место премьера.

На этой неделе снова как гром среди ясного европейского неба. Сразу два политических аутсайдера. В отставку подал премьер-министр Италии. Спойлер – такое решение Драги не поддержал президент страны. Но важен сам факт.

Сыр-бор в итальянском правительстве начался еще несколько недель назад. Марио Драги даже досрочно покинул саммит НАТО в Мадриде и срочно улетел в Рим, чтобы провести переговоры с Джузеппе Конте – лидером крупнейшей партии в парламенте «Движение пяти звезд». Тогда Конте заявил о желании выйти из коалиции из-за поставок оружия Украине.

А сейчас, похоже, политические проблемы в Вечном городе обострились до предела. «Пять звезд» бойкотировали голосование по пакету помощи для итальянцев в период инфляции. Конте заявил, что этого недостаточно, когда затраты на продукты и энергетику растут. Но пока премьер Италии и ныне там. Президент страны не принял отставку и дал ему шанс оправдаться перед парламентом.