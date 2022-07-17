В темноте и холоде – в странах Старого Света бушует газовый кризис

Россия прикрыла главный газовый кран в Европу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока временно, но ЕС боится, и небезосновательно, что это навсегда.

Но фоне сокращения поставок голубого топлива европейские политики засуетились и начали строчить разного рода рекомендации, как пережить газовый кризис. В Саксонии уже нормировали, а значит урезали, расход горячей воды. На юго-западе Германии мастерят комнаты обогрева, которые пустовать не будут, если зимой отопление в немецких квартирах снизят до 17 градусов. Такие намерения тоже есть. А власти Берлина предлагают отключить подсветку Бранденбургских ворот. Со временем повергнут во тьму и другие известные здания немецкой столицы. В Кельне приглушают фонари до 70 %. И если так пойдет и дальше, то Европа рискует погрузиться во тьму.

Такую обстановку можно было бы назвать даже романтической, но не в этом случае. Да и зря жечь свечи европейцам не стоит. Ведь если в отношениях с Россией не будет просвета, ужины при таком освещении в ЕС гарантированы. Только вряд ли это кого-то обрадует. Стоит ли такая опасная игра свеч, разбиралась наш корреспондент Валерия Попкова. Последнее время в европейских СМИ все чаще появляется словосочетание «зима недовольства». Под этим лозунгом скрывается самый вероятный сценарий, который непременно случится после прекращения поставок российского газа. Так как импорт голубого топлива из России составляет примерно 40 %. Альтернатив просто нет. Надеяться на запасы в хранилищах тоже не приходится. В большинстве стран ЕС они не заполнены и наполовину – ближайших поставок не предвидится. В результате Европа может столкнуться с небывалым дефицитом голубого топлива. Под ударом окажется и промышленный сектор Старого Света.

Алиса Вайдель, лидер партии «Альтернатива для Германии»:

Мы сталкиваемся с высокой инфляцией и последствиями запрета российского природного газа. Наши санкции против России наносят ущерб нам самим. Что еще хуже, расплачиваются не политики, а обычные люди, которым придется терпеть холод, экономить горячую воду во время принятия душа или экономить расходы на отопление. Это неразумно и подчеркивает необоснованность политики Германии. Она не заботится об общественном или промышленном секторе страны.

В этой ситуации Германии действительно стоит волноваться больше всех. С одной стороны, ФРГ активно продвигает антироссийскую и антибелорусскую политику. С другой – это одна из самых зависимых стран в отношении российского газа. Уже сейчас газовый кризис может разрушить местную систему образования. Без отопления в школах просто начнут отменять занятия. Об этом заявил глава профильного ведомства ФРГ. И это лишь один пример. Германия вынуждена перейти на жесткую экономию: в стране решили возродить тепловые электростанции. Соответствующий закон уже одобрен в Бундестаге. За счет тех электростанций, которые планировалось вывести из строя в 2022-м или 2023 году, будут хоть как-то пытаться спасти немецкую экономику. В Венгрии и вовсе объявили режим ЧС в сфере энергетики.

Гергелий Гуляс, руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии:

Повсюду в Европе энергетическая ситуация крайне тяжелая из-за конфликта и санкций. В Венгрии тоже пришло время, чтобы венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в энергетике. Теперь в стране введен запрет на экспорт энергоносителей и сняты многолетние ограничения на стоимость коммунальных услуг для жителей Венгрии. Стоит отметить, что Венгрия является наиболее уязвимой страной Центральной Европы. А вот в Британии энергетический кризис может привести к бедности миллионов жителей. Согласно исследованию, уже сейчас более трети британцев испытывают финансовые трудности.

Риши Сунак, экс-глава Министерства финансов Великобритании:

Я знаю, что люди обеспокоены ростом стоимости жизни. Правительство будет нести ответственность за заимствования и долги, чтобы мы не ухудшали ситуацию. Нам нужно бороться с ростом цен, снижать инфляцию и восстанавливать более сильную экономику.

В Польше уже начали протестовать шахтеры. По их мнению, без угля страна не справится с энергетическим кризисом. А газ, который обещает правительство, будет стоить так дорого, что это отразится на всех сферах жизни. В ответ – молчание. Власти даже не ответили на официальное письмо профсоюзов. В это время протестующие уже сутки занимают штаб-квартиру местной горнодобывающей компании.

Однако кризис выходит за пределы Европы. В Турции рост цен на энергоносители подрывает местный бизнес. В скором времени многие предприятия могут остаться без средств к существованию. Об этом уже вовсю говорят сами производители. На фоне большой стоимости энергии они вынуждены поднимать собственные цены. Так, стоимость бензина и дизельного топлива выросла примерно на 300 % за год.

Гохан Оздемир, местный житель:

Когда наступит зима, мы не имеем понятия, что делать, кроме как сокращать использование газа. Но тогда в нашем доме будет очень холодно, потому что отопление недостаточно теплое. Для обычных людей такая высокая цена энергии является большой проблемой.