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В Европе из-за жары установилась засуха и бушуют лесные пожары

17 июля 2022 13:55
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В Европе не стихают сильные лесные пожары. В списке подверженных стихии стран Португалия, Франция, Хорватия, Греция, Италия и Испания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Европе из-за жары установилась засуха и бушуют лесные пожары -1

В Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, умерли 360 человек. На большей части территории названных государств с июня установилась засуха. В ряде регионов фиксируется аномальная жара выше 45 градусов.  

# Пожар # Фотофакт

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