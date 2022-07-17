В Европе из-за жары установилась засуха и бушуют лесные пожары

В Европе не стихают сильные лесные пожары. В списке подверженных стихии стран Португалия, Франция, Хорватия, Греция, Италия и Испания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, умерли 360 человек. На большей части территории названных государств с июня установилась засуха. В ряде регионов фиксируется аномальная жара выше 45 градусов.