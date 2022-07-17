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Разбившийся украинский самолёт Ан-12 вёз оборонный груз из Сербии

17 июля 2022 13:15
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Разбившийся в Греции украинский самолет вез оборонный груз из Сербии в Бангладеш. Об этом заявили в официальном Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разбившийся украинский самолёт Ан-12 вёз оборонный груз из Сербии-1

Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли. За несколько минут до крушения экипаж сообщил, что возникла проблема с одним из двигателей. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Предполагается, что при снижении он зацепил линию электропередачи, из-за чего весь район остался без света.  

В Греции потерпел крушение украинский грузовой самолет Ан-12 (подробнее тут).  

# Крушение # Фотофакт

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