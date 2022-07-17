Разбившийся украинский самолёт Ан-12 вёз оборонный груз из Сербии

Разбившийся в Греции украинский самолет вез оборонный груз из Сербии в Бангладеш. Об этом заявили в официальном Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли. За несколько минут до крушения экипаж сообщил, что возникла проблема с одним из двигателей. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Предполагается, что при снижении он зацепил линию электропередачи, из-за чего весь район остался без света.