По распоряжению Трампа над посольством США в Москве вновь поднят флаг

Флаг США был поднят над американским посольством в Москве по распоряжению нового главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.
Флаг США был поднят над американским посольством в Москве по распоряжению нового главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.
Фото: pixabay
Ранее флаг был спущен по распоряжению бывшего президента Джо Байдена в знак памяти бывшего президента Джимми Картера, скончавшегося 30 декабря. Байден приказал спустить флаги на 30 дней. Однако затем Трамп подписал указ, который запрещает приспускать флаги во время инаугурации президента.