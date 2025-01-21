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По распоряжению Трампа над посольством США в Москве вновь поднят флаг

21 января 2025 09:18
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Флаг США был поднят над американским посольством в Москве по распоряжению нового главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

По распоряжению Трампа над посольством США в Москве вновь поднят флаг-1

Фото: pixabay 

Ранее флаг был спущен по распоряжению бывшего президента Джо Байдена в знак памяти бывшего президента Джимми Картера, скончавшегося 30 декабря. Байден приказал спустить флаги на 30 дней. Однако затем Трамп подписал указ, который запрещает приспускать флаги во время инаугурации президента.

# Джо Байден # Дональд Трамп # Международная политика

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