На нефтебазе произошло возгорание из-за падения БПЛА в Воронежской области

Системы ПВО сбили над Воронежской областью сразу несколько украинских дронов, падение одного из них вызвало новый пожар на территории нефтебазы, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев. Жертв и пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники пожарной охраны и оперативные службы продолжают тушение. Угроза населению отсутствует, но сохраняется опасность атак беспилотников. В прошлый четверг три района Воронежской области пострадали от ударов беспилотников ВСУ, больше всего пострадала нефтяная база в Лискинском районе.

Спасателям пришлось потушить два бака, еще два продолжают полыхать на площади около 2 300 квадратных метров. ВСУ пытаются ежедневно обстреливать БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.