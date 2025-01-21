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На нефтебазе произошло возгорание из-за падения БПЛА в Воронежской области

21 января 2025 08:31
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Системы ПВО сбили над Воронежской областью сразу несколько украинских дронов, падение одного из них вызвало новый пожар на территории нефтебазы, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев. Жертв и пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.

На нефтебазе произошло возгорание из-за падения БПЛА в Воронежской области-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Сотрудники пожарной охраны и оперативные службы продолжают тушение. Угроза населению отсутствует, но сохраняется опасность атак беспилотников. В прошлый четверг три района Воронежской области пострадали от ударов беспилотников ВСУ, больше всего пострадала нефтяная база в Лискинском районе.

Спасателям пришлось потушить два бака, еще два продолжают полыхать на площади около 2 300 квадратных метров. ВСУ пытаются ежедневно обстреливать БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.

# ЧП

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