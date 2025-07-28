Оптовая цена на электроэнергию в Литве достигла 52,66 евро за мегаватт-час

Литва продолжает ощущать на себе всю тяжесть энергетического кризиса. На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в стране подскочила на 13 %, достигнув практически 53 евро за мегаватт-час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако рост стоимости не единственная проблема. В стране снижается и производство электроэнергии – просели на 31 %. В результате Литва смогла обеспечить лишь 57 % своих потребностей, оставаясь лидером по части энергодефицита в Прибалтике. Падение производства объясняется уменьшением выработки ветровой энергии, которая, как оказалось, является довольно ненадежным источником.

Экономика Литвы, столкнувшаяся с последствиями антироссийских санкций, перебоями в цепочках поставок и разрывом отношений с Россией, переживает не лучшие времена. Неудивительно, что жители и предприятия пытаются найти способы экономии и сокращения потребления. Но достаточно ли этого, чтобы пережить надвигающуюся зиму? В масштабах общего кризиса локальная экономия – это скорее капля в море, чем реальное решение проблемы.