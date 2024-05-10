По факту ДПТ с участием автобуса в Санкт-Петербурге возбуждены 2 уголовных дела

Водитель автобуса, который упал в реку с моста в Санкт-Петербурге, задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Он не справился с управлением и за несколько секунд до ЧП протаранил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это зафиксировала камера видеонаблюдения. По данным МЧС, в результате аварии погибли три человека, шестеро госпитализированы, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти. Всего в салоне находилось около 20 пассажиров. Первыми спасать тонущих бросились очевидцы событий.