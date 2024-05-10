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По факту ДПТ с участием автобуса в Санкт-Петербурге возбуждены 2 уголовных дела

10 мая 2024 17:50
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Водитель автобуса, который упал в реку с моста в Санкт-Петербурге, задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Он не справился с управлением и за несколько секунд до ЧП протаранил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту ДПТ с участием автобуса в Санкт-Петербурге возбуждены 2 уголовных дела-1

Это зафиксировала камера видеонаблюдения. По данным МЧС, в результате аварии погибли три человека, шестеро госпитализированы, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти. Всего в салоне находилось около 20 пассажиров. Первыми спасать тонущих бросились очевидцы событий.

По факту ДПТ с участием автобуса в Санкт-Петербурге возбуждены 2 уголовных дела-4

Автобус из реки Мойки уже достали. Сделать это удалось со второй попытки. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. Власти города создали комиссию для выяснения всех причин и обстоятельств ДТП. По факту случившегося заведены два уголовных дела.

# ДТП # Новости России

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