По факту ДПТ с участием автобуса в Санкт-Петербурге возбуждены 2 уголовных дела
Водитель автобуса, который упал в реку с моста в Санкт-Петербурге, задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Он не справился с управлением и за несколько секунд до ЧП протаранил несколько автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это зафиксировала камера видеонаблюдения. По данным МЧС, в результате аварии погибли три человека, шестеро госпитализированы, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти. Всего в салоне находилось около 20 пассажиров. Первыми спасать тонущих бросились очевидцы событий.
Автобус из реки Мойки уже достали. Сделать это удалось со второй попытки. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. Власти города создали комиссию для выяснения всех причин и обстоятельств ДТП. По факту случившегося заведены два уголовных дела.