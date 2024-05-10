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Инфраструктура Парижа не готова к приезду гостей на Олимпиаду – мэр города

10 мая 2024 17:48
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Обратный отсчет до Олимпиады во Франции приближает не только старт самих соревнований, но и громкий провал принимающей стороны. Чем ближе Игры, тем меньше шансов, что событие в принципе состоится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфраструктура Парижа не готова к приезду гостей на Олимпиаду – мэр города-1

Больше года власти не могут решить вопрос с клопами, которые буквально заполонили Париж. По статистике, каждый десятый житель находил этих насекомых в своей квартире. Местные также публикуют видео обнаружения клопов в отелях и общественном транспорте. Последний, кстати – это еще одна проблема города. Гостей на Играх ожидается немало, а в мэрии заявляют, что инфраструктура Парижа к их приезду не готова.

Инфраструктура Парижа не готова к приезду гостей на Олимпиаду – мэр города-4

Не хватает пригодных для проживания гостиниц и городского транспорта. Но власти тем временем сконцентрированы на других проблемах. Они инициировали так называемые социальные чистки, в рамках которых полиция ликвидирует палаточные лагеря беженцев. А те в ответ устраивают погромы.

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос. Подробности.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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