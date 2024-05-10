Инфраструктура Парижа не готова к приезду гостей на Олимпиаду – мэр города

Обратный отсчет до Олимпиады во Франции приближает не только старт самих соревнований, но и громкий провал принимающей стороны. Чем ближе Игры, тем меньше шансов, что событие в принципе состоится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше года власти не могут решить вопрос с клопами, которые буквально заполонили Париж. По статистике, каждый десятый житель находил этих насекомых в своей квартире. Местные также публикуют видео обнаружения клопов в отелях и общественном транспорте. Последний, кстати – это еще одна проблема города. Гостей на Играх ожидается немало, а в мэрии заявляют, что инфраструктура Парижа к их приезду не готова.