Инфраструктура Парижа не готова к приезду гостей на Олимпиаду – мэр города

Обратный отсчет до Олимпиады во Франции приближает не только старт самих соревнований, но и громкий провал принимающей стороны. Чем ближе Игры, тем меньше шансов, что событие в принципе состоится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обратный отсчет до Олимпиады во Франции приближает не только старт самих соревнований, но и громкий провал принимающей стороны. Чем ближе Игры, тем меньше шансов, что событие в принципе состоится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше года власти не могут решить вопрос с клопами, которые буквально заполонили Париж. По статистике, каждый десятый житель находил этих насекомых в своей квартире. Местные также публикуют видео обнаружения клопов в отелях и общественном транспорте. Последний, кстати – это еще одна проблема города. Гостей на Играх ожидается немало, а в мэрии заявляют, что инфраструктура Парижа к их приезду не готова.
Не хватает пригодных для проживания гостиниц и городского транспорта. Но власти тем временем сконцентрированы на других проблемах. Они инициировали так называемые социальные чистки, в рамках которых полиция ликвидирует палаточные лагеря беженцев. А те в ответ устраивают погромы.
Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос. Подробности.