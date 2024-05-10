Прямой эфир

В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей

10 мая 2024 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В День Победы европейские силовики проявили особую жестокость и к тем, кто пришел почтить подвиг победителей. В той же Латвии за возложение цветов к монументам задержаны свыше 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей-1

Как таковых памятников в стране, где можно было бы вспомнить героизм солдат Красной армии, на карте почти не осталось. Но жители пришли с цветами к местам, где когда-то возвышались мемориалы. И за это оказались в местных отделениях полиции. Несколько человек задержали за ношение символов Победы и даже за исполнение песен военных лет.

В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей-4

С таким же «гуманным» отношением столкнулись и жители Германии. Здесь также оказались задержаны около 10 человек, которые якобы совершали противоправные действия. К ним немецкие полицейские отнесли даже внешний вид тех, кто пришел вспомнить подвиг советских воинов. Одну женщину задержали просто за футболку с надписью «Дружба», на которой были изображены и два флага – Германии и России. Полиция сочла это неприемлемым.

# День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими
10 мая 2024 13:51

Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос
10 мая 2024 13:39

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам
10 мая 2024 13:39

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам

В Санкт-Петербурге продолжается спасательная операция на месте падения автобуса в реку
10 мая 2024 13:39

В Санкт-Петербурге продолжается спасательная операция на месте падения автобуса в реку

Госдума РФ утвердила Мишустина премьер-министром России
10 мая 2024 13:35

Госдума РФ утвердила Мишустина премьер-министром России

Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации
10 мая 2024 13:20

Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации

Российские системы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над Брянской областью
10 мая 2024 13:12

Российские системы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя
10 мая 2024 12:53

Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие
10 мая 2024 12:25

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие

Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие
10 мая 2024 11:40

Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие

Ганчев: в Харьковской области идут активные бои на нескольких участках фронта
10 мая 2024 11:00

Ганчев: в Харьковской области идут активные бои на нескольких участках фронта

На экс-генконсульство РФ в Лейпциге совершено нападение
10 мая 2024 10:51

На экс-генконсульство РФ в Лейпциге совершено нападение