В Латвии на День Победы задержаны 10 человек, которые пришли почтить подвиг победителей

В День Победы европейские силовики проявили особую жестокость и к тем, кто пришел почтить подвиг победителей. В той же Латвии за возложение цветов к монументам задержаны свыше 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как таковых памятников в стране, где можно было бы вспомнить героизм солдат Красной армии, на карте почти не осталось. Но жители пришли с цветами к местам, где когда-то возвышались мемориалы. И за это оказались в местных отделениях полиции. Несколько человек задержали за ношение символов Победы и даже за исполнение песен военных лет.