Швеция отправит в Латвию своих военных НАТО

Швеция, не успев вступить в НАТО, решила отправить в Латвию свой батальон. 800 военных пополнят боевую группу, которая уже находится в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это более 1 700 солдат из 11 государств, в том числе из Албании, Чехии, Италии, Канады, Польши, Словакии и Испании. Однако планы у Риги гораздо шире и масштабнее. Она намерена увеличить многонациональный контингент НАТО до уровня бригады. Планируется, что она достигнет своей полной боеготовности к 2026 году.