Прямой эфир

Швеция отправит в Латвию своих военных НАТО

09 января 2024 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Швеция, не успев вступить в НАТО, решила отправить в Латвию свой батальон. 800 военных пополнят боевую группу, которая уже находится в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция отправит в Латвию своих военных НАТО-1

Это более 1 700 солдат из 11 государств, в том числе из Албании, Чехии, Италии, Канады, Польши, Словакии и Испании. Однако планы у Риги гораздо шире и масштабнее. Она намерена увеличить многонациональный контингент НАТО до уровня бригады. Планируется, что она достигнет своей полной боеготовности к 2026 году.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Немецкие фермеры вновь блокируют дороги
09 января 2024 10:48

Немецкие фермеры вновь блокируют дороги

Киев подсчитал убытки за месяц приграничной блокады
09 января 2024 10:46

Киев подсчитал убытки за месяц приграничной блокады

В Южной Корее принят законопроект о запрете собачьего мяса
09 января 2024 10:38

В Южной Корее принят законопроект о запрете собачьего мяса