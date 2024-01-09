Немецкие фермеры вновь блокируют дороги

С самого утра они вновь блокируют дороги. В осаде сельхозтехники оказались и улицы десятков городов, что вызвало резкое недовольство местных жителей. Им стало трудно добираться на работу или к врачу. В городе Бернсбах в Саксонии протестующие не пропускают коммунальную технику и автобусы. В мороз детям приходится добираться до школы пешком. А в Ульме разгневанный мужчина сделал несколько холостых выстрелов из ружья в сторону колонны тракторов. Тем не менее фермеры настроены весьма решительно и не намерены прекращать свою восьмидневную акцию протеста.