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Немецкие фермеры вновь блокируют дороги

09 января 2024 10:48
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Немецкие фермеры продолжают масштабную акцию протеста против решения правительства лишить их налоговых льгот и сократить субсидии на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие фермеры вновь блокируют дороги-1

С самого утра они вновь блокируют дороги. В осаде сельхозтехники оказались и улицы десятков городов, что вызвало резкое недовольство местных жителей. Им стало трудно добираться на работу или к врачу. В городе Бернсбах в Саксонии протестующие не пропускают коммунальную технику и автобусы. В мороз детям приходится добираться до школы пешком. А в Ульме разгневанный мужчина сделал несколько холостых выстрелов из ружья в сторону колонны тракторов. Тем не менее фермеры настроены весьма решительно и не намерены прекращать свою восьмидневную акцию протеста.

# Акции протеста # Новости Германии

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