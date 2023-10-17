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«ПиС» победила на парламентских выборах в Польше, но утратила большинство в Сейме

17 октября 2023 08:32
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Новости Польши. После обработки 100 % бюллетеней на парламентских выборах в Польше партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского одержала победу, набрав 35,38 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«ПиС» победила на парламентских выборах в Польше, но утратила большинство в Сейме-1

У ее основного конкурента – оппозиционной «Гражданской коалиции» – чуть меньше. Такой расклад сил указывает на то, что она, заручившись поддержкой нескольких партий, может получить большинство в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти «Право и справедливость». Несмотря на то, что нынешнюю электоральную кампанию в стране называли самой грязной и беспринципной, очевидно, что Польша поворачивается в сторону перемен. Оппозиция заявляет что начнут восстанавливать все, что было разрушено в стране за последние восемь лет.

# Выборы в Польше # Новости Польши # Фотофакт

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