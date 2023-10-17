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Песков: у Путина конкурентов нет и быть не может

17 октября 2023 08:08
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в России нет конкурентов у действующего лидера страны Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС. 

По словам Пескова, Путин является главным политиком и государственным деятелем страны, и в настоящее время в Российской Федерации не может быть конкурентов. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что предстоящие президентские выборы в России должны быть временно отменены или проводиться с единственным кандидатом – Владимиром Путиным. Это высказывание прозвучало на торжественном мероприятии в центре Грозного, посвященном 71-летию президента России.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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