Песков: у Путина конкурентов нет и быть не может

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в России нет конкурентов у действующего лидера страны Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, Путин является главным политиком и государственным деятелем страны, и в настоящее время в Российской Федерации не может быть конкурентов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что предстоящие президентские выборы в России должны быть временно отменены или проводиться с единственным кандидатом – Владимиром Путиным. Это высказывание прозвучало на торжественном мероприятии в центре Грозного, посвященном 71-летию президента России.