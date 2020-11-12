Калифорнию засыпало снегом после длительных лесных пожаров

Новости США. На смену жаре и лесным пожарам в американскую Калифорнию пришел холодный фронт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбики термометров резко поползли вниз, а штат засыпало снегом. В некоторых районах высота снежного покрова достигла 46 сантиметров. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет значительно ниже средней, что представляет угрозу для посевов и другой растительности.