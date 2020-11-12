В Варшаве на Марше независимости задержаны более 300 человек

Новости Польши. Свыше 300 человек задержаны в Варшаве на состоявшемся 11 ноября Марше независимости. Нарушителям порядка выписаны штрафы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

36 граждан арестованы за оскорбления представителей власти, кражи, хранение наркотиков и участие в несанкционированном собрании. У участников акции изъяли пиротехнику, телескопические дубинки, электрошокеры и оружие. Все эти предметы сейчас изучают эксперты. Озвучили власти и число пострадавших. Различные ранения получили более 30 правоохранителей.