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В Варшаве на Марше независимости задержаны более 300 человек

12 ноября 2020 12:17
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Новости Польши. Свыше 300 человек задержаны в Варшаве на состоявшемся 11 ноября Марше независимости. Нарушителям порядка выписаны штрафы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве на Марше независимости задержаны более 300 человек-1

36 граждан арестованы за оскорбления представителей власти, кражи, хранение наркотиков и участие в несанкционированном собрании. У участников акции изъяли пиротехнику, телескопические дубинки, электрошокеры и оружие. Все эти предметы сейчас изучают эксперты. Озвучили власти и число пострадавших. Различные ранения получили более 30 правоохранителей.

В Варшаве на Марше независимости задержаны более 300 человек-4

Десятки людей задержаны, разгромлен город. Последствия прошедшего в Варшаве Марша независимости (читайте здесь).

# Акции протеста # Фотофакт

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