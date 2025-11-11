«Идет драка». Европейские страны вступили в «борьбу» за активы «Лукойла»

После введения США санкций в отношении «Лукойла» правительства ряда европейских и ближневосточных стран стараются сохранить работу зарубежных активов этой компании. Об этом пишет ТАСC со ссылкой на Bloomberg.

«Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами «Лукойла», – заявил Bloomberg глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.

Болгария договаривается с Министерством финансов США о том, чтобы сохранить за собой нефтеперерабатывающий завод в Бургасе и, возможно, взять его под полный контроль. В Молдове обсуждают с «Лукойлом» покупку склада топлива, обслуживающего аэропорт Кишинева.

Ранее «Лукойл» объявил форс-мажор на иракском месторождении, где сейчас работают только российские и иракские сотрудники – иностранный персонал был уволен 7 ноября.

Санкции США, принятые в октябре, коснулись «Лукойла», «Роснефти» и 34 их дочерних компаний. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона адаптировалась к таким мерам и не ожидает серьезных последствий.

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