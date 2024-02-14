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Контролёры поездов во Франции проведут забастовку

14 февраля 2024 17:11
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Новости Франции. Франция готовится к очередной волне забастовок. Бездействие властей и игнорирование проблем жителей привели к росту недовольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контролёры поездов во Франции проведут забастовку-1

На этот раз требуют надбавок за работу и бонусов при выходе на пенсию контролеры. Профсоюзы, представляющие работников железной дороги, уже призвали к стачке. Она запланирована на конец недели. Время выбрали неслучайно – как раз начнутся школьные каникулы. Транспортного коллапса в момент высокой загруженности поездов не избежать. Организаторы забастовки надеются, что это вынудит правительство пойти им на уступки.

# Акции протеста # Новости Франции

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