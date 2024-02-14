Контролёры поездов во Франции проведут забастовку

На этот раз требуют надбавок за работу и бонусов при выходе на пенсию контролеры. Профсоюзы, представляющие работников железной дороги, уже призвали к стачке. Она запланирована на конец недели. Время выбрали неслучайно – как раз начнутся школьные каникулы. Транспортного коллапса в момент высокой загруженности поездов не избежать. Организаторы забастовки надеются, что это вынудит правительство пойти им на уступки.