Европейские страны НАТО увеличили военные расходы на 600 млрд долларов за последние 10 лет

Европейские страны НАТО увеличили военные расходы на 600 миллиардов долларов за последние 10 лет. По количеству трат в лидеры выбилась Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На текущий год расходы на оборону там составят более 3 % ВВП. Речь идет о почти 30 миллиардов долларов. Под предлогом сохранения мира и безопасности в Восточной Европе Варшава обогнала всех союзников по Североатлантическому альянсу. Жаль, что на деле такое стремление стать великой военной державой лишь увеличивает напряженность в регионе. В частности, у наших границ. Так, польское Минобороны 14 февраля огласило новую стратегическую задачу. Подробности.

Численность войск будет расти с каждым годом, заверил министр. Польша не сворачивает с пути милитаризации. В стране озадачены созданием самой мощной армии в Европе. На эти цели Варшава средств не жалеет.