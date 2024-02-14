Прямой эфир

Европейские страны НАТО увеличили военные расходы на 600 млрд долларов за последние 10 лет

14 февраля 2024 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейские страны НАТО увеличили военные расходы на 600 миллиардов долларов за последние 10 лет. По количеству трат в лидеры выбилась Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские страны НАТО увеличили военные расходы на 600 млрд долларов за последние 10 лет-1

На текущий год расходы на оборону там составят более 3 % ВВП. Речь идет о почти 30 миллиардов долларов. Под предлогом сохранения мира и безопасности в Восточной Европе Варшава обогнала всех союзников по Североатлантическому альянсу. Жаль, что на деле такое стремление стать великой военной державой лишь увеличивает напряженность в регионе. В частности, у наших границ. Так, польское Минобороны 14 февраля огласило новую стратегическую задачу. Подробности.

Численность войск будет расти с каждым годом, заверил министр. Польша не сворачивает с пути милитаризации. В стране озадачены созданием самой мощной армии в Европе. На эти цели Варшава средств не жалеет.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Контролёры поездов во Франции проведут забастовку
14 февраля 2024 17:11

Контролёры поездов во Франции проведут забастовку

В Запорожской области группа военных ВСУ сдалась в плен
14 февраля 2024 13:59

В Запорожской области группа военных ВСУ сдалась в плен

Министр культуры Литвы заявил, что советские памятники не представляют ценности для страны
14 февраля 2024 13:52

Министр культуры Литвы заявил, что советские памятники не представляют ценности для страны