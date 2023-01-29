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Петр Павел победил на выборах в Чехии, его инаугурация состоится в Пражском Граде

29 января 2023 08:50
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Новости Чехии. Генерал армии в отставке Петр Павел на завершившихся 28 января президентских выборах в Чехии заручился поддержкой большинства избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Павел победил на выборах в Чехии, его инаугурация состоится в Пражском Граде-1

Его инаугурация состоится в Пражском Граде в начале марта. Президент в Чехии, как и во многих других парламентских республиках Европы, – фигура в основном церемониальная и может воздействовать на политику лишь косвенно.

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# Выборы # Петр Павел # Новости Чехии # Фотофакт

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