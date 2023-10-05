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Песков заявил, что Запад готов воевать «до последнего украинца»

05 октября 2023 10:33
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обвинил Запад в использовании Украины в качестве «дешевых бойцов» и в намерении вести военные действия до последнего украинца. Об этом пишет РИА Новости.

«Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают», – сказал Песков.

Так он ответил на высказывание министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о дальнейшей необходимости оказания поддержки Украине. При этом Песков предположил, что вскоре украинцы начнут по-другому воспринимать подобные заявления.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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