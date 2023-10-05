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В Японии начался второй этап сброса воды с АЭС «Фукусимы»

05 октября 2023 10:22
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Компания ТЕРСО начала второй сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

Первый слив начался 24 августа и продлился до 11 сентября. Вода, используемая для охлаждения поврежденных реакторов, была очищена от большинства радионуклидов.

После первой разгрузки содержание трития в воде составляло десять беккерелей на литр. Вторая разгрузка началась после разбавления воды морской водой и сброса ее в бассейн-хранилище. На сей раз уровень трития составил 63-87 беккерелей на литр. Вторая серия сбросов продлится 17 дней, в результате которых в океан будет выброшено около 7 800 тонн воды.

# Япония

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