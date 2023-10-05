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Президент Словакии требует заморозить военную помощь Украине

05 октября 2023 09:43
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Президент Словакии Зузана Чапутова требует прекратить помощь Украине после прошедших выборов, пишет РИА Новости.

Она считает, что нужно уважать итоги выборов, на которых победу одержала партия Smer, обещавшая прекратить поддерживать Киев. Пресс-секретарь президента также отмечает необходимость уважения демократических результатов голосования.

На выборах 30 сентября партия Smer набрала 22,94% голосов. Ее лидер Роберт Фицо подверг критике передачу Украине зенитно-ракетного комплекса С-300 и поставку истребителей МиГ-29, отметив, что при этом нарушается конституция. Он заявляет, что у Словакии есть более серьезные проблемы.

# Международная политика # Зузана Чапутова

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