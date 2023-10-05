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Шойгу сообщил о формировании 9 резервных полков для СВО

05 октября 2023 10:01
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о создании 9 полков резерва для подразделений, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Все офицеры-инструктора, обучающие эти полки, обладают боевым опытом. Среди них есть военнослужащие, получившие ранения, но принявшие решение о возвращении в строй. 

Шойгу отметил также высокий уровень мотивации новобранцев и их готовности к выполнению боевых задач. Многие добровольцы уже прошли полугодовой контракт и возвращаются на службу во второй или уже даже в третий раз. Высокую оценку Шойгу дал работе областей по подготовке военных и их участию в возрождении областей и республик, вошедших в состав России.

 

# Международная политика # Сергей Шойгу

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