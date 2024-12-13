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Песков заявил, что РФ добивается не перемирия, а мира в Украине

13 декабря 2024 12:34
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Россия добивается мира в Украине на своих условиях, а не перемирия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В ЕС нет консенсуса по поводу отправки иностранных войск в Украину после конфликта, сейчас рассматривается вопрос о создании коалиции из 5-8 стран. Пресс-секретарь подчеркнул, что мир возможен только после того, как будут выполнены условия Москвы.

Российский президент Владимир Путин предлагает мирное решение, включающее вывод украинских войск, отказ Киева от членства в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Но после атаки ВСУ на Курскую область Путин сказал, что нельзя вести переговоры с теми людьми, которые нападают на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, мирные предложения Москвы остаются в силе, но переговоры с Украиной на данном этапе невозможны.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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