Песков высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

Российская и американская делегации провели в Эр-Рияде консультации по урегулированию украинского конфликта, и их содержание не будет обнародоваться. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Речь идет все-таки уже о технических переговорах, – пояснил представитель Кремля», – сказал он.
Он также отметил, что суть переговоров остается конфиденциальной, а направленные доклады анализируются руководством обеих стран.
Переговоры, которые начались утром в понедельник, 24 марта, завершились поздно вечером того же дня. Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.