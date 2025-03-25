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Песков высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

25 марта 2025 10:08
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Российская и американская делегации провели в Эр-Рияде консультации по урегулированию украинского конфликта, и их содержание не будет обнародоваться. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Речь идет все-таки уже о технических переговорах, – пояснил представитель Кремля», – сказал он.

Песков высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде-1

Фото: kremlin.ru

Он также отметил, что суть переговоров остается конфиденциальной, а направленные доклады анализируются руководством обеих стран. 

Переговоры, которые начались утром в понедельник, 24 марта, завершились поздно вечером того же дня. Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Россия # Украина

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