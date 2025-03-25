Песков высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

Российская и американская делегации провели в Эр-Рияде консультации по урегулированию украинского конфликта, и их содержание не будет обнародоваться. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Речь идет все-таки уже о технических переговорах, – пояснил представитель Кремля», – сказал он.