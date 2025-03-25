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МИД РФ: консультации России и США в Эр-Рияде завершены

25 марта 2025 09:59
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Завершились российско-американские консультации в Эр-Рияде, подтвердили в МИД России, пишет РИА Новости.

На переговорах, начавшихся в понедельник утром, рассматривались вопросы, касающиеся безопасности судоходства в Черном море.

МИД РФ: консультации России и США в Эр-Рияде завершены-1

Фото: pixabay

Россия была представлена сенатором РФ Григорием Карасиным и советником ФСБ Сергеем Беседой. Темы обсуждения касались тех, которые ранее поднимались в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

# Международная политика # Россия # Украина

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