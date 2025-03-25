МИД РФ: консультации России и США в Эр-Рияде завершены

На переговорах, начавшихся в понедельник утром, рассматривались вопросы, касающиеся безопасности судоходства в Черном море.

Россия была представлена сенатором РФ Григорием Карасиным и советником ФСБ Сергеем Беседой. Темы обсуждения касались тех, которые ранее поднимались в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.