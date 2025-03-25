Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море в Эр-Рияде

В Эр-Рияде продолжается переговорный процесс между американской и украинской делегациями о 30-дневном прекращении огня в Черном море и ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
В Эр-Рияде продолжается переговорный процесс между американской и украинской делегациями о 30-дневном прекращении огня в Черном море и ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Фото: pixabay
Ранее здесь состоялась встреча представителей технических групп России и США, главной ее темой стала Черноморская инициатива. Григорий Карасин, сенатор РФ, отмечает непростой, но конструктивный характер диалога с американской стороной, а также возможности продолжения сотрудничества.