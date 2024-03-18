Войска НАТО присутствуют в Украине для осуществления контроля за вооружениями, разведки и обучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Pais.

Это подтверждается высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Однако в боевых действиях военные НАТО не участвуют. Также Макрон объявил о создании «девятой коалиции для глубоких ударов» и поставке ракет Украине. Эти высказывания вызвали критику со стороны НАТО и во Франции. При этом Германия отказалась направлять своих военных на территорию Украины.

В Кремле считают, что ввод европейского контингента в Украину не изменит обстановку и приведет к тяжелым для Киева последствиям. Президент России Путин подчеркнул, что у России не будет красных линий в отношении стран с подобным подходом.