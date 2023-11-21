Песков сообщил, что ничего не знает о госнаградах сына Кадырова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что не имеет информации о представлении Адама Кадырова, являющегося сыном главы Чечни, к государственной награде. Об этом пишет ТАСС.

Российские государственные награды представляют высшую форму поощрения за государственные заслуги. Указ о награждении ими издается президентом.

15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров уже награжден несколькими региональными наградами и назначен руководителем департамента безопасности главы Чеченской Республики.