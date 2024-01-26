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Песков: Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине

26 января 2024 08:56
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была готова к ведению диалога по Украине и намерена добиться своих целей в СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агенство Bloomberg.

«...Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине...», – сказал Песков.

Также агенство утверждает, что якобы через посредников РФ подает США сигналы о готовности к урегулированию конфликта в Украине. Однако США сообщили, что не замечают никаких перемен в позиции России. Слухи о «секретном канале» связи России и США также обсуждаются в ЕС, но чиновники отрицают свою информированность о нем.

Москва всегда подчеркивает свою готовность к переговорам, в то время как Киев законадательно наложил на них запрет. При этом Запад по-прежнему призывает Россию к ведению диалога, не обращая внимания на отказы Киева.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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