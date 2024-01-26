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В Словакии прошли многотысячные митинги против реформ уголовного законодательства

26 января 2024 08:34
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В Братиславе, а также в других городах Словакии прошли многотысячные митинги против планов правительства провести реформу уголовного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии прошли многотысячные митинги против реформ уголовного законодательства-1

Поводом для акций протеста, которые начались в конце 2023 года, стала инициатива кабинета министров о смягчении наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидации специальной прокуратуры. Оппозиция уверена: эти предложения связаны с тем, что правительство желает остановить расследование политических дел. В акции с требованием к властям отказаться от реформы, по данным местных СМИ, приняли участие около 27 тысяч человек. Подобные митинги анонсированы еще в 14 городах страны.

# Акции протеста

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