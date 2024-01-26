Недостаточно австрийцев проходит вакцинацию от кори

После того как Великобритания предупредила о распространении вспышки кори, другие европейские страны вскоре могут последовать ее примеру. Например, в Австрии в 2023 году число случаев заболевания увеличилось в 16 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В единственном центре вакцинации в Вене в настоящее время 10 человек в день приходят на прививку от кори. Но этого, по данным городского департамента профилактики эпидемий, слишком мало. В прошлом году вирусом заразились почти 200 австрийцев, что является резким ростом по сравнению с десятком случаев годом ранее. По данным ВОЗ, в европейском регионе в период с 2020-го по 2022-й более 1,8 миллиона младенцев не прошли вакцинацию против кори.