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Нарышкин: Запад хочет устроить революцию в РФ, но у него ничего не получится

26 января 2024 08:23
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что Запад, считая, что может организовать перевороты в разных государствах в своих интересах, очень надеется на революцию в России, но этого не случится. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что западные, прежде всего американские спецслужбы, свято верят в свою силу свергать так именуемые неугодные режимы. Он отметил, что у Запада, в первую очередь США, на счету трагедия «арабской весны» и украинский «евромайдан», от последствий которых до сих пор страдает весь мир. По мнению Нарышкина, Запад думал, что и с Россией он сможет поступить также, но этого не произошло и не произойдет.

# Международная политика # Сергей Нарышкин

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