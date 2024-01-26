Нарышкин: Запад хочет устроить революцию в РФ, но у него ничего не получится

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что Запад, считая, что может организовать перевороты в разных государствах в своих интересах, очень надеется на революцию в России, но этого не случится. Об этом пишет РИА Новости.



Он заявил, что западные, прежде всего американские спецслужбы, свято верят в свою силу свергать так именуемые неугодные режимы. Он отметил, что у Запада, в первую очередь США, на счету трагедия «арабской весны» и украинский «евромайдан», от последствий которых до сих пор страдает весь мир. По мнению Нарышкина, Запад думал, что и с Россией он сможет поступить также, но этого не произошло и не произойдет.