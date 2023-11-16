Песков: РФ ответит Чехии на заморозку российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона будет реагировать, если Чешская Республика начнет замораживание государственных активов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае <...> формализации недружественных шагов, <...> ответ будет дан», – сказал представитель Кремля.

Песков особо подчеркнул, что такие действия со стороны иностранных властей считаются абсолютно неправомерными и не соответствуют нормам международного права. Он также заметил, что в настоящее время под угрозой оказались все имеющиеся за рубежом российские активы, кроме тех, которые обладают дипломатическим статусом.

После того как началась специальная операция в Украине, страны ЕС и G7 заморозили почти около половины российских валютных резервов. В кремле заявили, что принятие подобных решений станет очередным шагом к нарушению всех правил и норм международного права.