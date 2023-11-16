Прямой эфир

Песков: РФ ответит Чехии на заморозку российских активов

16 ноября 2023 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона будет реагировать, если Чешская Республика начнет замораживание государственных активов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае <...> формализации недружественных шагов, <...> ответ будет дан», – сказал представитель Кремля.

Песков особо подчеркнул, что такие действия со стороны иностранных властей считаются абсолютно неправомерными и не соответствуют нормам международного права. Он также заметил, что в настоящее время под угрозой оказались все имеющиеся за рубежом российские активы, кроме тех, которые обладают дипломатическим статусом.

После того как началась специальная операция в Украине, страны ЕС и G7 заморозили почти около половины российских валютных резервов. В кремле заявили, что принятие подобных решений станет очередным шагом к нарушению всех правил и норм международного права.

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию ценных бумаг граждан РФ
16 ноября 2023 11:21

Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию ценных бумаг граждан РФ

Bloomberg: экономика РФ почти вернулась к состоянию до февраля 2022
16 ноября 2023 11:11

Bloomberg: экономика РФ почти вернулась к состоянию до февраля 2022

Патрушев рассказал об усилении ПВО в Центральных регионах России
16 ноября 2023 10:59

Патрушев рассказал об усилении ПВО в Центральных регионах России