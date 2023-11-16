Bloomberg: экономика РФ почти вернулась к состоянию до февраля 2022

Экономика России почти полностью оправилась от введения западных ограничений и вышла на уровень, существовавший до февраля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.

Несмотря на введенные санкции, которые, по мнению президента США Джо Байдена, должны были привести к экономическому ослаблению и обрушению рубля, курс российской валюты стремительно восстановился.

Банковский сегмент, в частности Сбербанк РФ, отключенный от системы электронных платежей SWIFT, в этом году ожидает рекордных доходов в рублях. Продажи энергоресурсов также увеличились благодаря тому, что Россия нашла новых партнеров. Таким образом, ключевые отрасли российской промышленности проходят процесс приспособления, а в ряде случаев и полностью оправились от последствий небывалых международных санкций.

